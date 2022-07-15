PULS 24 Wirtschaftstalk mit Lena SchillingJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 27: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Lena Schilling
14 Min.Folge vom 15.07.2022
Im PULS 24 Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Klimaaktivistin Lena Schilling unter anderem über alternative Verkehrskonzepte sowie Wege die Gas-Krise zu bewältigen.
