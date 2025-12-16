Bienvenidos, Peru! Das Anden-Abenteuer beginnt!Jetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 1: Bienvenidos, Peru! Das Anden-Abenteuer beginnt!
38 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Peru! Heiliges Tal, bittere Tränen. Die Verkündung der Teams entfacht erste Konflikte. Doch die wahre Challenge steht erst bevor: Ein gnadenloser Aufstieg beginnt. In den Anden kämpfen die Backpacker mit Höhe und Emotionen. Wer besteht diese erste Prüfung?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Reality Backpackers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn