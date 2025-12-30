Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reality Backpackers

"Schnauze richtig voll": Der Anden-Trip eskaliert

Staffel 3Folge 8vom 30.12.2025
"Schnauze richtig voll": Der Anden-Trip eskaliert

Reality Backpackers

Folge 8: "Schnauze richtig voll": Der Anden-Trip eskaliert

28 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Guten Morgen, Peru! Doch die Laune ist im Keller: Liebeskummer, Muskelkater und eine Route, die zur Tortur wird. Ein Team findet kreative Lösungen, um voranzukommen, während ein anderes im Streit versinkt: Die Last der Rucksäcke, Shopping-Eskapaden und die Höhenluft machen zu schaffen.

