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Reality Backpackers

Anden-Wahnsinn: Kulinarischer Horror & Baby-News!

JoynStaffel 3Folge 9vom 06.01.2026
Anden-Wahnsinn: Kulinarischer Horror & Baby-News!

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Folge 9: Anden-Wahnsinn: Kulinarischer Horror & Baby-News!

36 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Schamane, Baby-News & Höhen-Drama: In den Anden Perus wird es absurd! Ein kulinarischer Albtraum sorgt für Ekel und Überwindung, während ein Schamane einen Backpacker mit Baby-News schockt. Dann ein medizinischer Notfall: Höhenkrankheit oder steckt mehr dahinter?

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