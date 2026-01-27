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Reality Backpackers

Showdown: Der Kampf um die letzten Punkte beginnt

JoynStaffel 3Folge 16vom 27.01.2026
Showdown: Der Kampf um die letzten Punkte beginnt

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Reality Backpackers

Folge 16: Showdown: Der Kampf um die letzten Punkte beginnt

31 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 6

Ein erbittertes Duell um einen Zeitvorsprung entbrennt im Amazonas! Ein cleveres Spiel lockt mit wertvollen Punkten auf dem Weg zum Finale. Doch während einige Teams um jeden Meter kämpfen, werden andere von ihren Dämonen eingeholt. Wer mobilisiert die letzten Kräfte? Und wer erreicht pünktlich das Ziel?

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