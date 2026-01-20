Unmoralisches Angebot: Wer zahlt für den Luxus der Anderen?Jetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 14: Unmoralisches Angebot: Wer zahlt für den Luxus der Anderen?
33 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Die Anden sind Geschichte, der Amazonas ruft - und lockt mit neuen Herausforderungen und einem unmoralischen Angebot. Wer pokert zu hoch im Dschungelparadies? Und wer riskiert den Zorn seiner Konkurrenten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn