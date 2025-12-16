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Reality Backpackers

"Für mich ist das Folter!" Der erste Ausstieg droht

JoynStaffel 3Folge 3vom 16.12.2025
"Für mich ist das Folter!" Der erste Ausstieg droht

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Folge 3: "Für mich ist das Folter!" Der erste Ausstieg droht

24 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Die Anden sind gnadenlos: Schon das erste Tagesziel wird zur Zerreißprobe! Anstrengung und Frust sind spürbar. Einige drohen aufzugeben, andere kämpfen verbissen. Wer erreicht das Ziel rechtzeitig? Das erste Team am Ziel sichert sich einen entscheidenden Vorteil: Es darf das Budget der anderen Teams bestimmen – und das verändert die Dynamik des gesamten Abenteuers!

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