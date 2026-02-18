Reif für die Liebe
Folge 1: Das große Speed-Date
59 Min.Folge vom 18.02.2026
In „Reif für die Liebe“ suchen Petra (57) und Armin (61) ihr spätes Liebesglück. Beim Speeddate in der „Wiener Hütte“ treffen sie auf zahlreiche Bewerber:innen, die in drei Minuten überzeugen müssen. Danach wählen Petra acht Männer und Armin acht Frauen, die sie auf die Liebesreise nach Schladming begleiten. Für manche endet das Abenteuer sofort, für andere beginnt ein neues Kapitel in den Alpen.
Reif für die Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen