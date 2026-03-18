Reif für die Liebe
Folge 5: Tierisches Date
48 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6
In den Chalets am Hauser Kaibling startet ein neuer Tag. Bei Petra fehlt nach der 70er-Party Heimo, doch Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht: Beim Einzeldate mit Thomas knistert es, als ein persönliches Thema aufkommt. Armin lädt Charlotta und Elizabeth zur Alpaka-Wanderung, wo Erwartungen klar werden. Maria sucht später ein klärendes Gespräch mit Armin. Während Petra musikalische Stimmung erlebt, steht bei Armin ein weiterer Abschied bevor.
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Reif für die Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ATV
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