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Reif für die Liebe

Roman unter Beschuss

ATVStaffel 1Folge 8vom 08.04.2026
Roman unter Beschuss

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Reif für die Liebe

Folge 8: Roman unter Beschuss

50 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Nach Marias Abschied wird der Konkurrenzkampf in den Chalets immer größer. Petra schwebt mit Alois und Christian im Helikopter durch die Lüfte, wobei sie auch Händchen hält. Doch ein Liebesgeständnis im Hangar lässt sie erstarren. Armin genießt währenddessen intime Momente mit Geraldine. Am Abend ist dann mit Raclettedinner und Italo Night wieder Party angesagt. Doch die ausgelassene Stimmung wird durch hitzige Diskussionen und bevorstehende Entscheidungen überschattet.

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