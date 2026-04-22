Reif für die Liebe
Folge 10: Zeit für reinen Wein
49 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6
Turbulente Zeiten am Hauser Kaibling: Sissy reist ab und auch Christian hat schlechte Nachrichten zu verkünden. Armin muss sich derweil beim angespannten Date mit Gitta unangenehmen Fragen stellen, während Petra mit Johann und Roman durch den Hochseilgarten klettert.
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Reif für die Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen