Reif für die Liebe

Reif für die Liebe
Staffel 1Folge 4
Folge 4: Party mit Folgen

49 Min.Ab 6

In den Chalets am Hauser Kaibling steht ein emotionaler Nachmittag bevor. Sabines Abschied hat Armins Gruppe verkleinert, doch neue Dates warten. Petra nimmt Heimo und Christoph mit zum Traktordate, das sie näher zusammenbringt. Währenddessen genießt Roswitha eine Massage bei Armin, der später jedoch mit einer anderen Dame auf Einzeldate geht. Petra feiert eine 70er-Party, Armin mixt mit Maria Smoothies. Am Abend sorgen Spiele und Party für Stimmung – bis erneut eine Entscheidung fällt.

