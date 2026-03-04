Reif für die Liebe
Folge 3: Der heimliche Kuss
47 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Der erste gemeinsame Morgen im Chalet bricht für die Silbersingles an. Während einige energiegeladen starten, kämpfen andere mit der neuen Situation. Armin geht mit Roswitha und Geraldine zum Bogenschießen und tauscht intime Details mit den Damen aus. Petra erlebt ein romantisches Date mit Roman - und beide kommen sich näher. Der Tag endet schließlich mit einer schweren Entscheidung in Haus Armin: Die erste Dame muss gehen.
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Reif für die Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen