Reisezeit - Zurück zur Natur: AusseerlandJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 38: Reisezeit - Zurück zur Natur: Ausseerland
5 Min.Folge vom 13.07.2025
Maggie Entenfellner zeigt die schönsten Seiten des Landlebens und besucht Menschen, die im Einklang mit der Natur leben. Im Fokus stehen Meisterbetriebe und Bauernhöfe, die auf altem Wissen basieren und damit modernes Leben gestalten. Von regionalen Trachten über begehrte Saiblinge bis hin zu gleitenden Plätten entsteht ein eindrucksvolles Bild zwischen Tradition und Gegenwart.
Reisezeit
