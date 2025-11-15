Reisezeit Irland - Kulturelles Erbe auf der grünen InselJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 47: Reisezeit Irland - Kulturelles Erbe auf der grünen Insel
Ein Höhepunkt jeder Irlandreise ist ein Besuch der Cliffs of Moher im Westen Irlands. Die bis zu 214 m hohen Klippen ragen an vielen Stellen nahezu senkrecht aus dem Atlantik. Ein Renaturierungsprojekt der bedrohten Europäischen Auster zeigt in der Bucht von Galway erste Erfolge. In der Oyster Farm der Familie Moran können die Delikatessen auch verkostet werden. Ein 1500 km langes Netz von Steinmauern gibt es auf den Aran Inseln. Bei den jährlichen Steinmetz-Workshops mit Archäologen und Geologen sind auch immer Österreicher dabei. Kultur-Hotspots der irischen Westküste sind Galway - 2020 Kulturhauptstadt - und Clifden mit seinem traditionsreichen Kunstfestival. Alte Kulturgüter wie das Portumna Castle aus dem 17. Jahrhunderts haben ihre Türen für Besucher geöffnet. Am Schluss der Reise geht es nach Dublin. Jeden Sonntag treffen sich die Dublin Sketchers an verschiedenen Orten in der Stadt zum gemeinsamen Zeichnen. Jeder ist eingeladen, danach seine Skizzen im Pub in gemütlicher Runde zu präsentieren. Bildquelle: ORF/Moviementum Filmproduktion
