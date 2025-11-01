Reisezeit - Traumhafte Ziele: Von Bern bis LuzernJetzt kostenlos streamen
In Bern scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Laubengänge und Zierbrunnen prägen das Stadtbild und verlocken zu einem Bummel durch die Altstadt, die zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Im Berner Oberland liegt Interlaken, Ausgangspunkt zur Reise aufs Jungfraujoch und gleichzeitig Austragungsort der Wilhelm Tell Festspiele. Beides begann 1912! Auf dieser Pionierstrecke der Bergbahnen gelangt man zum höchstgelegenen Bahnhof Europas am Jungfraujoch in 3454 Meter Seehöhe. Am Brienzer See lohnt sich ein Besuch der Giessbachfälle, die in 14 Stufen in den See hinabstürzen. Das Grandhotel Giessbach liegt ca. 100 Meter über dem See und ist mit der ältesten Standseilbahn Europas erreichbar. In Luzern, der geschichtsträchtigen Stadt am Vierwaldstätter See, wird Kultur großgeschrieben. Neben dem jährlich stattfinden Lucerne Festival beherbergt die Stadt auch die außergewöhnliche Sammlung Rosengart, mit Bildern von Picasso und Paul Klee. Dass Schokolade in der Schweiz einen besonderen Stellenwert hat beweist die Confiserie Bachmann in Luzern. Schokoladespezialitäten, Marzipan und köstliche Pralinés locken Einheimische und Touristen in das Geschäft.
