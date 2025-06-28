Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reisezeit

Reisezeit - Traumhafte Ziele: Languedoc-Roussillon

ORF2Staffel 1Folge 32vom 28.06.2025
Reisezeit - Traumhafte Ziele: Languedoc-Roussillon

Reisezeit - Traumhafte Ziele: Languedoc-RoussillonJetzt kostenlos streamen

Reisezeit

Folge 32: Reisezeit - Traumhafte Ziele: Languedoc-Roussillon

24 Min.Folge vom 28.06.2025

In den Süden Frankreichs, in die Region Languedoc-Roussillon, führt diese Ausgabe. Montpellier ist der Hauptort der Region und wird heutzutage als "Boomtown" bezeichnet. Doch schon im 13. Jahrhundert war Montpellier eine wichtige Handelsstadt. Mitten im "Land der Katharer" thront die Abtei von Fontfroide wie ein Fels in der Brandung. Die Ländereien der Zisterzienserabtei umfassten im 13. Jahrhundert 30.000 Hektar, und der mächtige Bau war eine der wichtigsten Bastionen im Kampf gegen die Katharer. Aus dem Wort Katharer entstand später die Bezeichnung "Ketzer". Carcassonne, einst ein wichtiger Stützpunkt der Katharer, liegt am Fuße der Montagne Noire, dort, wo die Aude Richtung Mittelmeer fließt. Die wunderschön erhaltene mittelalterliche Stadt darf man auf keinen Fall verpassen. Eines der reizvollsten Dörfer im Languedoc entstand im 11. Jahrhundert rund um das Kloster Gellone: St. Guilhem le Désert. Hier kann man den Duft des Südens förmlich riechen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Reisezeit
ORF2
Reisezeit

Reisezeit

Alle 1 Staffeln und Folgen