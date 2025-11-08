Reisezeit - Traumhafte Ziele: PiemontJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 46: Reisezeit - Traumhafte Ziele: Piemont
Im Piemont, der Region "am Fuße des Berges", ist im Oktober besonders viel los. Auslöser dafür ist die Trüffelmesse der Stadt Alba, der kulinarische Höhepunkt für alle Feinschmecker Italiens. Die Trüffel nimmt im Piemont tatsächlich einen enormen Stellenwert ein: Wir wohnen Trüffelsuchern bei ihrer Arbeit im Wald bei und sprechen mit Trüffelhändlern, die ihre Ware sogar mit Edelsteinen vergleichen. Auch für Weinliebhaber hat das Piemont viel zu bieten, wie der Ort Barolo unter Beweis stellt. Doch auch abseits des kulinarischen Schwerpunkts stellt die Region ihre Reize zur Schau: Die Hauptstadt Turin erstrahlt trotz ihres Status als Industriemetropole noch immer in barocker Pracht. Hier studieren wir die Kunst der Kaffeezubereitung in den prächtigen Kaffeehäusern der Stadt und besuchen den Dom, in dem eine Kopie des Grabtuchs von Turin ausgestellt ist. Schließlich führt uns unsere Reise zum Lago Maggiore, den sich Italien mit der Schweiz teilt. Das Piemont präsentiert sich also als Gesamtkunstwerk für alle Sinne. Bildquelle: ORF
