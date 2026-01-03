Reisezeit - Im Herzen des BurgundJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 52: Reisezeit - Im Herzen des Burgund
Das Burgund präsentiert sich als das Herz Frankreichs mit sanften Hügel, pittoresken Dörfer und alten Klostermauern: Hier vereinen sich Geschichte und Genuss, Glaube und Entschleunigung. Durch die Region schlängelt sich auf einer Länge von 243 Kilometern der Canal de Bourgogne, ein Schifffahrtskanal, der bequem mit Hausbooten oder auf Fahrradwegen erkundet werden kann und vorbei an Schleusen sowie vielen Sehenswürdigkeiten und geschichtsträchtigen Orten führt. Dazu zählen die Stadt Montbard und die Große Schmiede, beide untrennbar mit dem Naturforscher Buffon verbunden, oder auch das Dorf Flavigny-sur-Ozerain, das zu den schönsten Frankreichs zählt und aus dem die berühmten Anis-Bonbons stammen. Abseits des Kanals liegt das Schloss Bussy-Rabutin, dessen Wandbilder eine beißende Abrechnung mit dem königlichen Hof in Paris darstellen. Mit der Zisterzienserabtei Fontenay beherbergt das Burgund auch eine UNESCO-Welterbestätte. Und was auf dieser Reise durch das Herz Frankreichs natürlich nicht fehlen darf, sind kulinarische Genüsse. Hier kommen Schnecken sowie der "König der Käse", der Époisses, auf den Teller. Bildquelle: ORF/Moviementum Filmproduktion/Lisi Blüml
