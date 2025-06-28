Reisezeit - Traumhafte Ziele: Languedoc-RoussillonJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 32: Reisezeit - Traumhafte Ziele: Languedoc-Roussillon
In den Süden Frankreichs, in die Region Languedoc-Roussillon, führt diese Ausgabe. Montpellier ist der Hauptort der Region und wird heutzutage als "Boomtown" bezeichnet. Doch schon im 13. Jahrhundert war Montpellier eine wichtige Handelsstadt. Mitten im "Land der Katharer" thront die Abtei von Fontfroide wie ein Fels in der Brandung. Die Ländereien der Zisterzienserabtei umfassten im 13. Jahrhundert 30.000 Hektar, und der mächtige Bau war eine der wichtigsten Bastionen im Kampf gegen die Katharer. Aus dem Wort Katharer entstand später die Bezeichnung "Ketzer". Carcassonne, einst ein wichtiger Stützpunkt der Katharer, liegt am Fuße der Montagne Noire, dort, wo die Aude Richtung Mittelmeer fließt. Die wunderschön erhaltene mittelalterliche Stadt darf man auf keinen Fall verpassen. Eines der reizvollsten Dörfer im Languedoc entstand im 11. Jahrhundert rund um das Kloster Gellone: St. Guilhem le Désert. Hier kann man den Duft des Südens förmlich riechen.
