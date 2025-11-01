Renovation Aloha
Folge vom 01.11.2025: Bröckelnde Mauern
44 Min.Folge vom 01.11.2025
Kamohai und Tristyn wagen sich an ein Haus in Kailua, das seine besten Zeiten längst hinter sich hat: ein Bau im 80er-Jahre-Stil, ein maroder Pool und eine kostspielige Stützmauer machen das Projekt zu einer Herausforderung. Doch die Kalamas lassen sich nicht entmutigen und entdecken beim Umbau verborgene Schätze, um den vernachlässigten Ort in ein echtes Highlight zu verwandeln.
