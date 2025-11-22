Zum Inhalt springenBarrierefrei
Renovation Aloha

Die Familie ist alles

HGTVFolge vom 22.11.2025
Die Familie ist alles

Renovation Aloha

Folge vom 22.11.2025: Die Familie ist alles

44 Min.Folge vom 22.11.2025

Tristyn übernimmt ihren bislang anspruchsvollsten Auftrag: das Elternhaus von Kamohai. Gemeinsam renovieren sie das Zuhause seiner Eltern, in dem viele Erinnerungen stecken. Kurz vor dem großen Familienfest zu Weihnachten wächst der Druck, alles rechtzeitig fertigzustellen, damit die Feier zu einem unvergesslichen Moment wird.

