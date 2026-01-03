Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Renovation Aloha

Lärmschutz-Maßnahmen

HGTVFolge vom 03.01.2026
Lärmschutz-Maßnahmen

Lärmschutz-MaßnahmenJetzt kostenlos streamen

Renovation Aloha

Folge vom 03.01.2026: Lärmschutz-Maßnahmen

44 Min.Folge vom 03.01.2026

Nach einem Jahr Wartezeit übernehmen Kamohai und Tristyn ein Haus in Waipahu, das von ungebetenen Bewohner:innen komplett aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Der Zustand ist verheerend, überall Spuren von Chaos, und der Baustart verschiebt sich immer weiter. Zusätzlich liegt die Immobilie direkt an einer lauten Schnellstraße, was Tristyn zwingt, kreative Lösungen für effektiven Lärmschutz zu finden.

Alle verfügbaren Folgen