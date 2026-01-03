Renovation Aloha
Folge vom 03.01.2026: Lärmschutz-Maßnahmen
44 Min.Folge vom 03.01.2026
Nach einem Jahr Wartezeit übernehmen Kamohai und Tristyn ein Haus in Waipahu, das von ungebetenen Bewohner:innen komplett aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Der Zustand ist verheerend, überall Spuren von Chaos, und der Baustart verschiebt sich immer weiter. Zusätzlich liegt die Immobilie direkt an einer lauten Schnellstraße, was Tristyn zwingt, kreative Lösungen für effektiven Lärmschutz zu finden.
