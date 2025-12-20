Renovation Aloha
Folge vom 20.12.2025: Ein Anwesen als Vermächtnis
45 Min.Folge vom 20.12.2025
Kamohai und Tristyn stehen in der zweiten Phase ihres größten Projekts: Drei weitere Wohneinheiten des Kalama-Street-Anwesens müssen saniert werden. Jede von ihnen steckt voller Herausforderungen – von maroden Böden bis zu fehlender Struktur. Mit viel Geduld, Teamarbeit und dem Blick fürs Ganze hoffen sie, den Wert des Grundstücks so zu steigern, dass es als Familienerbe erhalten bleibt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.