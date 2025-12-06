Renovation Aloha
Folge vom 06.12.2025: Neue Märkte auf Big Island
45 Min.Folge vom 06.12.2025
Kamohai und Tristyn wagen den nächsten Schritt und erweitern ihr Geschäft auf Big Island. In Kailua-Kona wartet ein großes Renovierungsprojekt, das zunächst eine gründliche Reinigung und viel Organisation erfordert. Doch als der neu engagierte Bauleiter plötzlich nicht auftaucht, müssen die beiden improvisieren, um den Zeitplan zu retten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.