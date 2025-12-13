Renovation Aloha
Folge vom 13.12.2025: Drei Häuser auf einmal
45 Min.Folge vom 13.12.2025
Kamohai und Tristyn wagen sich an die Renovierung eines heruntergekommenen Mehrparteienhauses auf der Kalama Street. Der Gebäudekomplex mit fünf Einheiten verlangt vollen Einsatz, und schon in der ersten Phase wird deutlich, wie viel Arbeit nötig ist, um aus dem alten Duplex wieder ein echtes Schmuckstück zu machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.