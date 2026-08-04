Reporterin am Limit
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Reporterin am Limit
Was passiert, wenn man nicht nur darüber berichtet, sondern es ausprobiert? In „Reporterin am Limit“ wagt Aurora Bajgora den Selbsttest. Sie ist keine Extremsportlerin, keine Profi-Athletin und keine Expertin! Sie ist wie du und ich. Aber sie hat den Mut, Dinge auszuprobieren, vor denen viele zurückschrecken: von aktuellen Trends über Extremsportarten bis hin zu außergewöhnlichen Herausforderungen. Dabei will sie keine Rekorde brechen, sondern ihre Grenzen kennenlernen und Neues erfahren. Ob Eisbad oder alleine in der Dunkelheit, Aurora stellt sich Herausforderungen, trifft Profis und erlebt hautnah, was passiert, wenn man seine Komfortzone verlässt.
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