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Reporterin am Limit

Eisbaden bei 4 Grad: Bricht sie den Selbsttest ab?

krone.tvStaffel 1Folge 1vom 04.08.2026
Eisbaden bei 4 Grad: Bricht sie den Selbsttest ab?

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Folge 1: Eisbaden bei 4 Grad: Bricht sie den Selbsttest ab?

5 Min.Folge vom 04.08.2026

Baden im Winter bei vier Grad? Klingt verrückt, oder? Unsere krone.tv-Reporterin Aurora Bajgora wagt das (für sie) Unvorstellbare. Doch wird sie sich wirklich der Kälte stellen und den Selbsttest durchziehen?

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