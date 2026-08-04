Eisbaden bei 4 Grad: Bricht sie den Selbsttest ab?Jetzt kostenlos streamen
Reporterin am Limit
Folge 1: Eisbaden bei 4 Grad: Bricht sie den Selbsttest ab?
5 Min.Folge vom 04.08.2026
Baden im Winter bei vier Grad? Klingt verrückt, oder? Unsere krone.tv-Reporterin Aurora Bajgora wagt das (für sie) Unvorstellbare. Doch wird sie sich wirklich der Kälte stellen und den Selbsttest durchziehen?
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Genre:Wissenschaft, Reality, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Action, Abenteuer, Schwimmen, Wintersport, Sport, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv