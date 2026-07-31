Crash-Drama: Endet Selbsttest am Abschleppseil?Jetzt kostenlos streamen
Reporterin am Limit
Folge 5: Crash-Drama: Endet Selbsttest am Abschleppseil?
8 Min.Folge vom 31.07.2026
Heftiger Einschlag am Reifenstapel! Wer gewinnt das Duell auf der Rennstrecke? In der neuen Folge von „Reporterin am Limit“ wagt sich Reporterin Aurora Bajgora erstmals selbst hinter das Steuer eines F2-Stockcars. Gleichzeitig fordert sie ausgerechnet ihren erfahrenen Motor-Redakteur-Kollegen Stefan Burgstaller heraus.
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Reporterin am Limit
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Genre:Wissenschaft, Reality, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv