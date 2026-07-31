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Reporterin am Limit

Crash-Drama: Endet Selbsttest am Abschleppseil?

krone.tvStaffel 1Folge 5vom 31.07.2026
Crash-Drama: Endet Selbsttest am Abschleppseil?

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Reporterin am Limit

Folge 5: Crash-Drama: Endet Selbsttest am Abschleppseil?

8 Min.Folge vom 31.07.2026

Heftiger Einschlag am Reifenstapel! Wer gewinnt das Duell auf der Rennstrecke? In der neuen Folge von „Reporterin am Limit“ wagt sich Reporterin Aurora Bajgora erstmals selbst hinter das Steuer eines F2-Stockcars. Gleichzeitig fordert sie ausgerechnet ihren erfahrenen Motor-Redakteur-Kollegen Stefan Burgstaller heraus.

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