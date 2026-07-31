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Reporterin am Limit

Reporterin macht den Selbsttest: Das kann der neue Fitness-Hype Reformer Pilates

krone.tvStaffel 1Folge 2vom 31.07.2026
Reporterin macht den Selbsttest: Das kann der neue Fitness-Hype Reformer Pilates

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Folge 2: Reporterin macht den Selbsttest: Das kann der neue Fitness-Hype Reformer Pilates

5 Min.Folge vom 31.07.2026

In den sozialen Netzwerken kommt man kaum daran vorbei, und auch Stars zeigen sich auf der „Streckbank“. Reformer Pilates ist DER Sommertrend 2025! Doch wie fit wird man damit wirklich? Reporterin Aurora Bajgora hat den Selbstversuch gemacht!

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