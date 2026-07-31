Reporterin macht den Selbsttest: Das kann der neue Fitness-Hype Reformer PilatesJetzt kostenlos streamen
Reporterin am Limit
Folge 2: Reporterin macht den Selbsttest: Das kann der neue Fitness-Hype Reformer Pilates
5 Min.Folge vom 31.07.2026
In den sozialen Netzwerken kommt man kaum daran vorbei, und auch Stars zeigen sich auf der „Streckbank“. Reformer Pilates ist DER Sommertrend 2025! Doch wie fit wird man damit wirklich? Reporterin Aurora Bajgora hat den Selbstversuch gemacht!
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Genre:Wissenschaft, Reality, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv