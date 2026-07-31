Gebetbuchlesen für Luca Waldherr: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?Jetzt kostenlos streamen
Reporterin am Limit
Folge 4: Gebetbuchlesen für Luca Waldherr: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?
8 Min.Folge vom 31.07.2026
Noch vor der Jänner-Rallye 2026 steigt Reporterin Aurora Bajgora für ihre Selbsttest-Reihe „Reporterin am Limit“ ins Rallyeauto von Rallye-Vize-Staatsmeister 2024 Luca Waldherr (31). Erst kurz vor dem Start wird klar: Sie muss die Aufgaben der Co-Pilotin übernehmen – Streckenverlauf ansagen, Geschwindigkeit koordinieren; unvorbereitet, auf unbekanntem Terrain. Die zentrale Frage: Kann sie dieser Aufgabe gerecht werden? Und ebenso entscheidend: Kann ein Profi wie Waldherr mögliche Fehler auffangen, ohne dass es gefährlich wird?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reporterin am Limit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Reality, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv