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Reporterin am Limit

Gebetbuchlesen für Luca Waldherr: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?

krone.tvStaffel 1Folge 4vom 31.07.2026
Gebetbuchlesen für Luca Waldherr: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?

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Folge 4: Gebetbuchlesen für Luca Waldherr: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?

8 Min.Folge vom 31.07.2026

Noch vor der Jänner-Rallye 2026 steigt Reporterin Aurora Bajgora für ihre Selbsttest-Reihe „Reporterin am Limit“ ins Rallyeauto von Rallye-Vize-Staatsmeister 2024 Luca Waldherr (31). Erst kurz vor dem Start wird klar: Sie muss die Aufgaben der Co-Pilotin übernehmen – Streckenverlauf ansagen, Geschwindigkeit koordinieren; unvorbereitet, auf unbekanntem Terrain. Die zentrale Frage: Kann sie dieser Aufgabe gerecht werden? Und ebenso entscheidend: Kann ein Profi wie Waldherr mögliche Fehler auffangen, ohne dass es gefährlich wird?

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