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Reporterin am Limit

Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?

krone.tvStaffel 1Folge 3vom 31.07.2026
Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?

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Folge 3: Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?

11 Min.Folge vom 31.07.2026

Flugplatz Vöslau, 20 Minuten Dauerdröhnung: Diesmal erlebt krone.tv-Reporterin Aurora Bajgora in der Luft ihren härtesten Selbsttest bisher. Der 43-jährige Kunstflugpilot Roland Kastenhuber verspricht drei- bis vierfache Erdbeschleunigung. Als die Maschine abhebt und die Manöver geschehen, passiert plötzlich für sie das Unvorstellbare!

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