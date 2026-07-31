Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?Jetzt kostenlos streamen
Reporterin am Limit
Folge 3: Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?
11 Min.Folge vom 31.07.2026
Flugplatz Vöslau, 20 Minuten Dauerdröhnung: Diesmal erlebt krone.tv-Reporterin Aurora Bajgora in der Luft ihren härtesten Selbsttest bisher. Der 43-jährige Kunstflugpilot Roland Kastenhuber verspricht drei- bis vierfache Erdbeschleunigung. Als die Maschine abhebt und die Manöver geschehen, passiert plötzlich für sie das Unvorstellbare!
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Genre:Wissenschaft, Reality, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Action, Abenteuer
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0
Copyrights:© Season 1: krone.tv