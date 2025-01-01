Richterin Barbara Salesch
Folge 614: Die Tramperin
44 Min.Ab 12
Mit einem Stich ins Herz wird die 21-jährige Kim in einem Waldstück an der Autobahn getötet. In ihrem letzten Anruf zu Hause fleht sie um Hilfe, ein LKW-Fahrer habe sie angegrabscht und wolle sie vergewaltigen ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1