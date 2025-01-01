Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 714
45 Min.Ab 12

1. Fall: Der Leiter einer Kinder-Castingagentur soll einen seiner Schützlinge mit Schlaftabletten vergiftet haben. Wollte er das quirlige Kind vor einem Fotoshooting ruhig stellen, um einen wichtigen Auftrag nicht zu verlieren? 2. Fall: Priester Mark soll den Architekten Karsten mit Chloroform betäubt und ihm mit einer Glasscherbe das Wort "Schande" in den Rücken geritzt haben.

