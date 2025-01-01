Richterin Barbara Salesch
Folge 718: Affäre mit Folgen
45 Min.Ab 12
1. Fall: Nach einer Affäre mit Michael wird Pamela schwanger. Doch für ihn kommt ein Kind nicht in Frage. Hat er die Frau so lange verprügelt, bis sie ihr Baby verlor? 2. Fall: Bordellbesitzer Thomas soll einen Gast mit einem Aschenbecher niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Er bestreitet alle Vorwürfe.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1