Richterin Barbara Salesch
Folge 724: Der Hellseher
44 Min.Ab 12
Fall 1: Mit voller Wucht soll Veronika dem Freund ihrer Tochter in die Weichteile getreten haben. Florian muss daraufhin ein Hoden abgenommen werden. Welchen Grund könnte die resolute Mutter haben, ihren Schwiegersohn in Spe so zu verletzen? Fall 2: Mit seinen hellseherischen Fähigkeiten will Murat geholfen haben den entführten Manuel zu befreien. Ist er wirklich ein übersinnlicher Helfer oder doch nur ein Scharlatan?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1