Richterin Barbara Salesch
Folge 672: Tödliches Mobbing
45 Min.Ab 12
Mit einem Schuss aus der Dienstwaffe wird Lena in ihrer Wohnung ermordet. Wollte ihr Kollege Tobias verhindern, dass sie wegen Vergewaltigung gegen ihn aussagt oder hat sich die junge Polizistin mit den falschen Leuten angelegt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1