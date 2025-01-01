Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Angriff im Park

SAT.1Staffel 5Folge 726
Angriff im Park

Richterin Barbara Salesch

Folge 726: Angriff im Park

44 Min.Ab 12

1. Fall: Schwer verletzt wird die blinde Linda am Neujahrsmorgen von der Polizei in einem Park gefunden. Sie beschuldigt den betrunkenen Jerome der versuchten Vergewaltigung - der beteuert, dass er ihr nur helfen wollte. 2. Fall: Mit einem Sprung aus dem Fenster im vierten Stock wollte sich Tina vor dem Drücker Uwe retten, der vor ihrer Wohnungstür randalierte. Uwe sieht keinen Zusammenhang zwischen seiner Aktion und dem Todessturz der Studentin ...

Weitere Folgen in Staffel 5

