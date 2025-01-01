Richterin Barbara Salesch
Folge 725: Der Austauschschüler
43 Min.Ab 12
Fall 1: Rücksichtslos überfährt Ellen den 19jährigen Austauschschüler Tuan. Bisher hat sich Ellen blendend mit dem sympathischen Vietnamesen verstanden. Hat sie ihn auf der Strasse wirklich nur übersehen? Fall 2: Die drogenabhängige Lea entführt das Baby ihres Frauenarztes Dr. Seidel. Lea ist sich sicher, dass es ihr eigenes, angeblich totgeborenes Kind ist. Handelte die junge Frau im Drogenrausch?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
