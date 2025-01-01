Richterin Barbara Salesch
Folge 736: Mörderisches Aupair-Mädchen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der einjährige Julian stirbt noch auf der Straße, als er bei einem Verkehrsunfall aus dem Kinderwagen geschleudert wird. Hat das Aupair-Mädchen Bogna den Unfall provoziert, um endlich freie Bahn für Julians Vater zu haben? 2. Fall: Der Freund ihrer Tochter Leonie verletzt Brigitte mit einem Messer. Jens aber behauptet, er sei nur das Opfer und Brigitte habe ihn unter allen Umständen von ihrer Tochter fernhalten wollen.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1