SAT.1Staffel 5Folge 736
44 Min.Ab 12

1. Fall: Der einjährige Julian stirbt noch auf der Straße, als er bei einem Verkehrsunfall aus dem Kinderwagen geschleudert wird. Hat das Aupair-Mädchen Bogna den Unfall provoziert, um endlich freie Bahn für Julians Vater zu haben? 2. Fall: Der Freund ihrer Tochter Leonie verletzt Brigitte mit einem Messer. Jens aber behauptet, er sei nur das Opfer und Brigitte habe ihn unter allen Umständen von ihrer Tochter fernhalten wollen.

