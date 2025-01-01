Richterin Barbara Salesch
Folge 743: Talent zur Rache
45 Min.Ab 12
1. Fall: Vanessa wollte Rache: Nach ihrem Auftritt bei einer Talent-Show wurde sie von Produzent Jens im Fernsehen gedemütigt. Doch hat sie deshalb wirklich das Studio abgefackelt? 2. Fall: Jochen muss acht Tage lang im Keller ausharren - eingesperrt von seinem Vater. Wollte der konservative Mann so die bevorstehende Brustoperation seines transsexuellen Sohnes verhindern oder hat sich Jochen alles ausgedacht, weil er auf finanzielle Unterstützung von seinen Eltern hoffte?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1