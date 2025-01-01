Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Talent zur Rache

SAT.1Staffel 5Folge 743
45 Min.Ab 12

1. Fall: Vanessa wollte Rache: Nach ihrem Auftritt bei einer Talent-Show wurde sie von Produzent Jens im Fernsehen gedemütigt. Doch hat sie deshalb wirklich das Studio abgefackelt? 2. Fall: Jochen muss acht Tage lang im Keller ausharren - eingesperrt von seinem Vater. Wollte der konservative Mann so die bevorstehende Brustoperation seines transsexuellen Sohnes verhindern oder hat sich Jochen alles ausgedacht, weil er auf finanzielle Unterstützung von seinen Eltern hoffte?

SAT.1
