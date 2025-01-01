Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Karnevalsstreich

SAT.1Staffel 5Folge 748
Karnevalsstreich

Richterin Barbara Salesch

Folge 748: Karnevalsstreich

44 Min.Ab 12

1. Fall: Arndt wird zusammengeschlagen und bestialisch mit verdünnter Salzsäure gequält. Sein Peiniger: Rockerchef Matthias, der alle Vorwürfe abstreitet. 2. Fall: Als Ingo nach einem Karnevalsfest seinen Rausch ausschläft, wird er grell geschminkt und in ein Ballettkleid gezwängt. Als auch noch Fotos von seiner Erscheinung in der Stadt verteilt werden, verliert er seinen Job. Haben ihm seine Freunde Holger und Meike das angetan?

