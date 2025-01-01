Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 752
44 Min.Ab 12

1. Fall: Als sich Horst auf sein Bett wirft, bohrt sich ein Zimmermannsnagel durch seinen Rücken. Er behauptet, Tina, die Freundin seines Bruders Borris, habe ihm das angetan. 2. Fall: Aus Liebeskummer soll Jasmin die Wohnung ihres Ex-Freundes in Brand gesetzt haben. Konnte sie nicht verkraften, dass sich ihr 18 Jahre älterer Freund Jörg ausgerechnet in ihre Mutter verliebt hat?

