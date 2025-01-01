Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Eine Putzfrau sieht Rot

SAT.1Staffel 5Folge 759
Eine Putzfrau sieht Rot

Eine Putzfrau sieht RotJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 759: Eine Putzfrau sieht Rot

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Putzfrau Liliana soll ihrem Chef Steffen fast die Augen ausgekratzt haben. Hat sie rot gesehen, weil Steffen ihr nicht mehr Lohn zahlen wollte oder hat sie sich nur gegen eine seiner Sexattacken gewehrt? 2. Fall: Brustvergrößerung durch Salbentherapie verspricht Heilpraktiker Gerhard der verzweifelten Marlies. Doch bei ihr tut sich auch nach 16 teuren Sitzungen nichts - Gerhard wird in seiner Praxis von hinten niedergeschlagen...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen