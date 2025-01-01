Richterin Barbara Salesch
Folge 759: Eine Putzfrau sieht Rot
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die Putzfrau Liliana soll ihrem Chef Steffen fast die Augen ausgekratzt haben. Hat sie rot gesehen, weil Steffen ihr nicht mehr Lohn zahlen wollte oder hat sie sich nur gegen eine seiner Sexattacken gewehrt? 2. Fall: Brustvergrößerung durch Salbentherapie verspricht Heilpraktiker Gerhard der verzweifelten Marlies. Doch bei ihr tut sich auch nach 16 teuren Sitzungen nichts - Gerhard wird in seiner Praxis von hinten niedergeschlagen...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1