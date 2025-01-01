Richterin Barbara Salesch
Folge 761: Ex-Junkie unter Verdacht
44 Min.Ab 12
1. Fall: Ex-Junkie Ricardo soll die Wohnung seiner Freundin Sabine fast komplett geplündert haben. Ist er rückfällig geworden und braucht Geld für Drogen oder waren Einbrecher am Werk? 2. Fall: Ellen soll die Firma ihres verhassten Ex-Mannes Peter in Schutt und Asche gelegt haben. Obwohl sie auf einem Überwachungsvideo klar zu erkennen ist, streitet sie alles ab.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1