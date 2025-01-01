Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 761
Folge 761: Ex-Junkie unter Verdacht

44 Min.Ab 12

1. Fall: Ex-Junkie Ricardo soll die Wohnung seiner Freundin Sabine fast komplett geplündert haben. Ist er rückfällig geworden und braucht Geld für Drogen oder waren Einbrecher am Werk? 2. Fall: Ellen soll die Firma ihres verhassten Ex-Mannes Peter in Schutt und Asche gelegt haben. Obwohl sie auf einem Überwachungsvideo klar zu erkennen ist, streitet sie alles ab.

SAT.1
