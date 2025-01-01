Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 766
Folge 766: In Gefangenschaft

45 Min.Ab 12

1. Fall: Die schwangere Milou wird in ihrem Haus überfallen und entführt - Henning und Petra sollen sie wochenlang in ihrem Keller gefangen gehalten haben. In einem unbeobachteten Moment kann Milou der Polizei am Telefon ihren Entführungsort beschreiben. 2. Fall: Blutüberströmt kommt Franz zu seinen Kegelbrüdern, ihm fehlt ein Stück vom linken Ohr ...

