Richterin Barbara Salesch

Ehekrach

SAT.1Staffel 5Folge 769
Ehekrach

EhekrachJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 769: Ehekrach

44 Min.Ab 12

1. Fall: Nach einem Ehekrach flüchtet Doris ins Schlafzimmer und schreit um Hilfe. Die Polizei kann kurz darauf die sichtlich verängstigte und misshandelte Ehefrau befreien. 2. Fall: Als Melanie mit ihrer Stiefmutter im Auto verunglückt, wird sie schwer verletzt. Melanie ist sicher, dass Alexandra sie aus dem Weg räumen wollte, um so ihren Vater Darius für sich allein zu haben.

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

