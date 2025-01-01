Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tödliche Hundeliebe

SAT.1Staffel 5Folge 779
Folge 779: Tödliche Hundeliebe

44 Min.Ab 12

1. Fall: Eiskalt soll die Pflegerin Mona den Hund Hasso auf die Straße gelockt und überfahren haben. Der Hund war zuvor von dem vermögenden Rentner Walter als Alleinerbe eingesetzt worden. 2. Fall: Bei einem lautstarken Familienstreit wird Herbert von seiner Stieftochter schwer verletzt. Hat Nina ihrem aggressiven Stiefvater wirklich aus Notwehr ein Messer in den Bauch gerammt, um so ihre Mutter vor seinen Schlägen zu schützen?

SAT.1
