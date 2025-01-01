Richterin Barbara Salesch
Folge 787: Gasvergiftung
44 Min.Ab 12
1. Fall: Das reiche Ehepaar Grüber stirbt an einer Gasvergiftung. Hat der Gas- und Wasserinstallateur Werner Vierbrock geschlampt? 2. Fall: Nach einem Streit mit ihrem Nachfolger Norbert Süßholz bricht Beate Langer in ihrem ehemaligen Büro mit einer Platzwunde am Kopf zusammen. Hat Norbert sie absichtlich oder nur aus Notwehr gegen die Wand geworfen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1