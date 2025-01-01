Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 790
Folge 790: Krankhafte Eifersucht

44 Min.Ab 12

1. Fall: Martina rastet völlig aus, als sie das Kindermädchen Jasmin dabei erwischt, wie sie ihren Mann Rolf innigst umarmt. Mit einem Stuhl schlägt sie auf Jasmin ein, die daraufhin durch die Glasfront des Wintergartens fliegt. 2. Fall: Der Arzt Michael Feldmann soll seine Patientin Lisa mit einer Spritze betäubt haben, um sie anschließend zu vergewaltigen. Doch eine DNA-Analyse zeigt, dass er als Täter nicht in Frage kommt.

SAT.1
